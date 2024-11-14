Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ PHÚ THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ PHÚ THÁI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ PHÚ THÁI

Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ PHÚ THÁI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ tuổi: 22-45
- Kinh nghiệm: không yêu cầu, chưa có kinh nghiệm được đào tạo.
- Trình độ: Cao đẳng, Đại học, Yêu thích kinh doanh.
- Sử dụng thành thạo Word, Excel và biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Facebook, zalo, Tiktok...) là một lợi thế.
- Nhanh nhẹn, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ PHÚ THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thương lượng
-Thưởng lương tháng 13, thưởng hoa hồng theo kết quả kinh doanh, hiệu quả công việc.
- Phụ cấp ăn trưa tại công ty.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng.
- Hưởng chế độ BHXH, chế độ lễ Tết theo quy định của DN và nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ PHÚ THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ PHÚ THÁI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, ngõ 6, Đường Tăng Thiết Giáp, TDP Đống 2, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

