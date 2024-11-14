Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ PHÚ THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ tuổi: 22-45

- Kinh nghiệm: không yêu cầu, chưa có kinh nghiệm được đào tạo.

- Trình độ: Cao đẳng, Đại học, Yêu thích kinh doanh.

- Sử dụng thành thạo Word, Excel và biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Facebook, zalo, Tiktok...) là một lợi thế.

- Nhanh nhẹn, trung thực, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ PHÚ THÁI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thương lượng

-Thưởng lương tháng 13, thưởng hoa hồng theo kết quả kinh doanh, hiệu quả công việc.

- Phụ cấp ăn trưa tại công ty.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng.

- Hưởng chế độ BHXH, chế độ lễ Tết theo quy định của DN và nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THIẾT BỊ PHÚ THÁI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.