Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH DMC Mekong Image Travel & Events làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hybrid work

Thiết kế, tính giá chương trình tour

Tư vấn trực tiếp cho khách hàng qua email, điện thoại

Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau tour

Phối hợp làm việc cùng bộ phận điều hành

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Mô tả công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Pháp 4 kĩ năng : nghe, nói, đọc, viết

Tỉ mỉ, cẩn thận, làm việc hệ thống, có khả năng chịu được áp lực công việc

Khả năng thuyết phục, đàm phán, tìm giải pháp

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại Công Ty TNHH DMC Mekong Image Travel & Events Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng và hoa hồng

BHXH, BHYT.

BH sức khỏe cao cấp sau 6 tháng

Cơ hội du lịch trong và ngoài nước hằng năm

Môi trường làm việc quốc tế năng động, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DMC Mekong Image Travel & Events

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin