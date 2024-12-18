Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH DMC Mekong Image Travel & Events làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH DMC Mekong Image Travel & Events
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hybrid work
Thiết kế, tính giá chương trình tour
Tư vấn trực tiếp cho khách hàng qua email, điện thoại
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau tour
Phối hợp làm việc cùng bộ phận điều hành
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Mô tả công việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Pháp 4 kĩ năng : nghe, nói, đọc, viết
Tỉ mỉ, cẩn thận, làm việc hệ thống, có khả năng chịu được áp lực công việc
Khả năng thuyết phục, đàm phán, tìm giải pháp
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tại Công Ty TNHH DMC Mekong Image Travel & Events Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng và hoa hồng
BHXH, BHYT.
BH sức khỏe cao cấp sau 6 tháng
Cơ hội du lịch trong và ngoài nước hằng năm
Môi trường làm việc quốc tế năng động, hiện đại.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DMC Mekong Image Travel & Events
