Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
- Hà Nội: du lịch hàng năm, teambuilding, sinh nhật,..., Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm phụ gia thực phẩm cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới
Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp
Thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng và hỗ trợ sau bán hàng
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để cung cấp thông tin sản phẩm chính xác cho khách hàng
Theo dõi xu hướng thị trường và cập nhật thông tin về sản phẩm mới trong ngành phụ gia thực phẩm
Tham gia các hội chợ, triển lãm liên quan đến ngành hàng tiêu dùng và thực phẩm
Lập báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và đề xuất cải tiến
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về phụ gia thực phẩm và ứng dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm
Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng tốt
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI
