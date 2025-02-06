Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm phụ gia thực phẩm cho khách hàng tiềm năng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới

Phân tích nhu cầu thị trường và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp

Thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng và hỗ trợ sau bán hàng

Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để cung cấp thông tin sản phẩm chính xác cho khách hàng

Theo dõi xu hướng thị trường và cập nhật thông tin về sản phẩm mới trong ngành phụ gia thực phẩm

Tham gia các hội chợ, triển lãm liên quan đến ngành hàng tiêu dùng và thực phẩm

Lập báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh và đề xuất cải tiến

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm, hóa thực phẩm hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về phụ gia thực phẩm và ứng dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm

Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng tốt

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Có khả năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt

Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VFI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

