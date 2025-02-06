Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NAM KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NAM KHANG
- Hà Nội: 2 tháng hưởng 85% lương cứng + phụ cấp tiền ăn. Du lịch 1 năm 1 lần. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội sau 6 tháng. Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp., Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn, chăm sóc khách hàng cũ của Công ty (Ngành hàng tiêu dùng Thái Lan: nước giặt,nước rửa bát, bánh kẹo,....Đây đều là các sản phẩm có chất lượng cao, được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích và tin dùng, dễ dàng bán và phân phối nhờ vào thương hiệu uy tín và giá cả cạnh tranh.)
Tìm kiếm phát triển khách hàng mới trên các kênh Online.
Thu hồi công nợ, quản lý thanh toán của khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động, và có khả năng làm việc độc lập.
Sử dụng cơ bản các phần mềm văn phòng (Word, Excel).
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NAM KHANG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NAM KHANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI