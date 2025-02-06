Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NAM KHANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2 tháng hưởng 85% lương cứng + phụ cấp tiền ăn. Du lịch 1 năm 1 lần. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội sau 6 tháng. Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp., Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, chăm sóc khách hàng cũ của Công ty (Ngành hàng tiêu dùng Thái Lan: nước giặt,nước rửa bát, bánh kẹo,....Đây đều là các sản phẩm có chất lượng cao, được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích và tin dùng, dễ dàng bán và phân phối nhờ vào thương hiệu uy tín và giá cả cạnh tranh.)

Tìm kiếm phát triển khách hàng mới trên các kênh Online.

Thu hồi công nợ, quản lý thanh toán của khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động, và có khả năng làm việc độc lập.

Sử dụng cơ bản các phần mềm văn phòng (Word, Excel).

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NAM KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NAM KHANG

