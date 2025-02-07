Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Clever Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 100 - 100 Triệu

Mức lương 100 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, tòa G2 khu trung tâm thương mại Five Star số 2 Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 100 - 100 Triệu

Tìm kiếm khách hàng trên dữ liệu có sẵn của công ty hoặc của cá nhân.

Tìm hiểu nhu cầu quảng cáo của khách hàng, đề xuất ý tưởng thích hợp để lên kế hoạch và triển khai.

Làm việc với bộ phận Vận hành để tạo chiến dịch trên hệ thống, phân bổ công việc hợp lý, điều phối công việc.

Quản lý toàn bộ lịch trình của chiến dịch, kiểm tra tiến độ, hiện trạng chạy chiến dịch và báo cáo toàn bộ kết quả chiến dịch tại từng thời điểm cho khách hàng.

Tìm hiểu những xu hướng mới, đặc trưng mục tiêu của từng chiến dịch, nắm được phản ứng của người tiêu dùng về sản phẩm để đảm bảo chiến dịch tiến hành thành công.

Với Mức Lương 100 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các chuyên ngành: Marketing, Kinh tế, QTKD,… (Chấp nhận sinh viên vừa ra trường).

Ưu tiên có từ 1-2 năm kinh nghiệm Sales Agency/B2B.

Có tham gia các khoá học về marketing, truyền thông, thương hiệu là lợi thế lớn.

Yêu thích công việc bán hàng, tư vấn. Định hướng gắn bó lâu dài.

Năng động, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý vấn đề.

Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt.

Yêu thích các công việc liên quan đến KOL, Influencer, Social Marketing, Digital Marketing.

Tổ chức sắp xếp công việc tốt, có tinh thần hỗ trợ khách hàng.

Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Có máy tính cá nhân, thành thạo Microsoft Office.

Tại Công ty Cổ phần Clever Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:100.000.000đ – 200.000.000đ/năm(Lương cố định + Hoa hồng)

Thực hiện đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng luật quy định.

Môi trường trẻ trung, năng động, 98% nhân sự thuộc thế hệ GenZ

Công ty có thương hiệu tốt, uy tín.

Hỗ trợ marketing và nguồn khách hàng tối đa.

Cấu trúc phòng ban chuyên môn hoá cao.

Hệ thống công nghệ quản trị nội bộ giúp tối ưu hiệu qủa công việc.

Du lịch 1-2 lần/năm.

Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định.

Cơ hội trở thành team leader với đãi ngộ tốt sau 01 năm làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Clever Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin