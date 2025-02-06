Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cơ bản + % hoa hồng bán hàng (4

- 13%). Thu nhập trung bình từ 8

- 20 Triệu

- Các đồng đội thân thiện, luôn sẵn sàng hỗ trợ

- Chế độ bảo hiểm, hợp đồng, lương

- thưởng,.. đầy đủ theo quy định của pháp luật và quy định của công ty

- Thưởng doanh sô, thưởng chuyên cần, thưởng hiệu quả cv,..

- Tham gia các hoạt động nội bộ như liên hoan, tất niên, sinh nhật,...

- Làm giờ hành chính từ thứ 2

- thứ 7 (8h

- 12h và 13h đến 17h)) nghỉ CN và lễ Tết, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Sử dụng data khách hàng và đối tác có sẵn
- Tự tìm kiếm, kết nối thêm khách hàng, đối tác qua các kênh.
- Giới thiệu sản phẩm đến KTS, thi công, khách hàng.
- Tư vấn, lên số lượng, làm báo giá gửi KH, ĐT
- Được công ty cung cấp tài liệu, hướng dẫn bán hàng, tư vấn sản phẩm, chốt đơn hàng với KH và đối tác quan tâm hàng hóa.
- Được bộ phận văn phòng hỗ trợ các giấy tờ, văn bản, hợp đồng, ...

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ, ngoại hình khá
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Ưu tiên có Laptop cá nhân, có phương tiện đi lại
- Nam biết lái hoặc có bằng lái ôtô là 1 lợi thế vì công ty có xe cho nhân viên mang sản phẩm đi tư vấn trực tiếp, không biết có thể tự đi bằng xe máy
- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, biết autoCAD là lợi thế...)

Tại CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PENTACOM VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

