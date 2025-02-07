Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHỞI NGHIỆP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 2, 46 Đường, Bình Trưng Đông, Quận 2, , Hồ Chí Minh, Việt Nam - 25 DX6, KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Trực tiếp thực hiện hoạt động bán hàng của công ty.

- Hiểu rõ tính năng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

- Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng.

- Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó.

- Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.

- Triển khai các hướng phát triển mới của công ty đề ra.

- Biết lái oto là lợi thế khi đi công tác.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Trên 24 tuổi

- Giới tính: Nam

- Trình độ: chào đón các ứng viên cầu tiến, đam mê phát triển bản thân.

- Kinh nghiệm: trên 1 năm

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng giao tiếp tốt.

+ Kỹ năng giải quyết công việc.

+ Kỹ năng đàm phán và thuyết phục.

+ Chăm chỉ, trung thực.

- Giờ làm việc: 8h00-17h00, từ thứ 2 đến thứ 6, riêng thứ 7 xen kẽ 01 tuần làm, 01 tuần nghỉ.

Tại CÔNG TY TNHH KHỞI NGHIỆP Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo về sản phẩm, kĩ năng, làm việc với những lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm.

- Được xem xét nâng lương hàng năm và thưởng theo Luật

- Chế độ nghỉ phép và đóng bảo hiểm theo quy định Nhà nước.

- Được Khám sức khỏe hàng năm

- Được cung cấp công cụ hỗ trợ (tùy theo tính chất công việc): máy tính, điện thoại,...

- Phúc lợi: đồng phục, sinh nhật, du lịch, được xem xét hỗ trợ nhà ở miễn phí, hỗ trợ vé tàu xe về tết...

- Tham gia tiệc tất niên, du lịch cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHỞI NGHIỆP

