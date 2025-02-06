Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XNK ÂM THANH ÁNH SÁNG ANH TÀI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn và được xét tăng lương theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN). Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực giải trí và bán lẻ hàng tiêu dùng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, tư vấn sản phẩm/dịch vụ cho khách hàng.

Đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng hiệu quả.

Phân tích thị trường, nắm bắt xu hướng tiêu dùng để đưa ra các đề xuất phù hợp.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực bán lẻ/dịch vụ tiêu dùng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành âm thanh, giải trí.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Nắm vững các kỹ năng bán hàng cơ bản.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XNK ÂM THANH ÁNH SÁNG ANH TÀI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XNK ÂM THANH ÁNH SÁNG ANH TÀI

