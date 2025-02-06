Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Điện Mặt Trời Mai Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Điện Mặt Trời Mai Phương
- Hà Nội: từ thứ 2 đến thứ 7; Nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của pháp luật., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng bao gồm hộ gia đình, doanh nghiệp, các nhà máy sản xuất công nghiệp.
Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, giải pháp và dịch vụ của công ty, giải thích các lợi ích khi lắp đặt điện mặt trời, chế độ bảo hành và chính sách bảo hành và bảo trì của công ty.
Tư vấn cho khách hàng về lựa chọn công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng, hướng dẫn khách hàng tính toán tiết kiệm, tính toán thời gian hoàn vốn.
Giới thiệu cho khách hàng về các giải pháp tài chính như chương trình vay vốn, chương trình trả góp của công ty các định chế tài chánh hoặc các tổ chức có liên kết với công ty
Hỗ trợ giấy tờ và các thủ tục liên quan đến việc lắp đặt và vay vốn hoặc trả góp.
Lập báo giá và theo dõi đến khi chốt hợp đồng
Lập hợp đồng trong đó đảm bảo sự thống nhất các điều khoản và mọi điều khoản đều được hiểu đầy đủ và rõ ràng.
Quản lý mối liên hệ với khách hàng và đảm bảo khách hàng hài lòng với dịch vụ của công ty.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí CSKH, nhân viên kinh doanh, Telesales
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chủ động, trung thực và có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Tại Công Ty TNHH Điện Mặt Trời Mai Phương Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 15 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Mặt Trời Mai Phương
