Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN S-FLY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SN 102k3b Ngõ 48 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng để đặt chỗ các dịch vụ vé máy bay, tour du lịch và các dịch vụ du lịch

Xây dựng và tính giá tour du lịch

Tư vấn, cung cấp thông tin cụ thể cho khách hàng về dịch vụ.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến đặt, giữ chỗ, xuất, hoàn và hủy dịch vụ cho khách hàng tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể và tình huống phát sinh có thể xảy ra.

Gọi điện tư vấn, cung cấp, quảng bá thông tin về dịch vụ, chương trình khuyến mại, các ưu đãi đến với khách hàng thông qua tin nhắn, địa chỉ email, hay qua các phương tiện truyền thông khác.

Kiểm tra thông tin trực tuyến hoặc liên hệ trực tiếp với các hãng hàng không, nhà cung cấp dịch vụ để thực hiện việc đặt, giữ chỗ cho khách hàng.

Giải trình các vấn đề về dịch vụ cũng như các thắc mắc hay nghi vấn của khách hàng.

Chăm sóc khách trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ.

Thông tin lại các phần dịch vụ đã đặt với kế toán để đối chiếu và chốt công nợ với khách hàng.

Thông báo số dư tài khoản topup với kế toán để có kế hoạch và duy trì hạn mức liên tục.

Các công việc khác theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực tour tuyến tối thiểu 6 tháng trở lên, am hiểu về vé máy bay, có kinh nghiệm giữ và xuất vé máy bay của các hãng hàng không.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S-FLY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: tối thiểu 8.000.000 VND/ tháng

Phụ cấp ăn trưa: 25.000đ/ bữa / ngày

Được trả lương vào các ngày 10 hàng tháng.

Tiền thưởng: Các ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật

Tăng lương định kỳ: Theo quy định của Nhà Nước

Nghỉ phép tháng: 1 lần/ tháng

Bảo hiểm xã hội đóng 100%

Thử việc: 1 tháng 85% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN S-FLY VIỆT NAM

