Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Chợ quê Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Chợ quê Việt Nam
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 6b/44 Quan nhân trung hòa cầu giấy Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 6b/44 Quan Nhân - Trung Hòa - Cầu Giấy
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp
Kỹ năng sủ dụng máy tính tốt
Có trách nhiệm với công việc
Nhanh nhẹn ham học hỏi
Tại Công ty cổ phần Chợ quê Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập: 7.000.000 - 8.000.000
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước .
Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Year & Party, Teambuilding.
Thưởng tháng lương thứ 13 hoặc 14 tùy vào tình hình kinh doanh..
Được hưởng chế độ BHXH,...theo quy định Bộ luật lao động
Môi trường làm việc trẻ năng động, cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Chợ quê Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
