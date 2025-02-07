Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Chợ quê Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 6b/44 Quan nhân trung hòa cầu giấy Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6b/44 Quan Nhân - Trung Hòa - Cầu Giấy

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp

Kỹ năng sủ dụng máy tính tốt

Có trách nhiệm với công việc

Nhanh nhẹn ham học hỏi

Tại Công ty cổ phần Chợ quê Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 7.000.000 - 8.000.000

Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước .

Tham gia các hoạt động nội bộ của Công ty: Year & Party, Teambuilding.

Thưởng tháng lương thứ 13 hoặc 14 tùy vào tình hình kinh doanh..

Được hưởng chế độ BHXH,...theo quy định Bộ luật lao động

Môi trường làm việc trẻ năng động, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Chợ quê Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin