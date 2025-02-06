Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5.1, Liền kề Hải Ngân, Thanh Liệt,, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng

Giới thiệu tư vấn các sản phẩm /dịch vụ của công ty cho khách hàng

Thực hiện công tác bán hàng, ký kết hợp đồng, theo dõi tiến độ và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Thu thập thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các ngành Kinh tế, Xây dựng, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng hoặc các ngành tương tự.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian hiệu quả.

Am hiểu về ngành xây dựng là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đội ngũ trẻ

Được hưởng các quyền lợi theo luật lao động

Được xét duyệt tăng lương hàng năm tuỳ theo năng lực

Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định

Được hưởng lương tháng 13 và theo trách nhiệm

Đi du lịch hàng năm theo tình hình hoạt động SXKD của DN

Một số các chế độ khác DN nếu hoàn thành tốt, mang lại lợi ích tối ưu cho DN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT & XÂY DỰNG ĐỨC BẢO

