Tuyển Sales Sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Một phần nhà xưởng số 1
- 3, Cụm 1, đường M14, KCN Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hoà, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh., Bình Tân
Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng mới.
- Liên hệ và giữ liên lạc với khách hàng cũ.
- Làm hợp đồng kinh doanh và báo giá
- Có kinh nghiệm bán hàng trong ngành may mặc, da giày, nhãn mác và bao bì là một lợi thế
- Có mạng lưới các công ty may mặc là một lợi thế
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, nam, 20-35 tuổi.
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Giao tiếp tiếng Anh tốt
- Biết Ms. Office, Work, Excel, Internet,...
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Giao tiếp tiếng Anh tốt
- Biết Ms. Office, Work, Excel, Internet,...
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
- Được công ty hỗ trợ đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn phục vụ công việc
- Môi trường làm việc khoa học, hiện đại, thân thiện
- Công việc ổn định lâu dài và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước, Nghỉ phép năm.
- Thưởng các ngày lễ/Tết của Việt Nam
- Môi trường làm việc khoa học, hiện đại, thân thiện
- Công việc ổn định lâu dài và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước, Nghỉ phép năm.
- Thưởng các ngày lễ/Tết của Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
