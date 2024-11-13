Tuyển Sales Sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Một phần nhà xưởng số 1 - 3, Cụm 1, đường M14, KCN Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hoà, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh., Bình Tân

Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng mới.

- Liên hệ và giữ liên lạc với khách hàng cũ.

- Làm hợp đồng kinh doanh và báo giá

- Có kinh nghiệm bán hàng trong ngành may mặc, da giày, nhãn mác và bao bì là một lợi thế

- Có mạng lưới các công ty may mặc là một lợi thế

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, nam, 20-35 tuổi.

- Tốt nghiệp đại học trở lên

- Giao tiếp tiếng Anh tốt

- Biết Ms. Office, Work, Excel, Internet,...

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Được công ty hỗ trợ đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn phục vụ công việc

- Môi trường làm việc khoa học, hiện đại, thân thiện

- Công việc ổn định lâu dài và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của nhà nước, Nghỉ phép năm.

- Thưởng các ngày lễ/Tết của Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)

