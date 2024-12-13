Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hải Đa Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Khai thác và tìm kiếm thông tin khách hàng từ nhiều kênh khác nhau để xây dựng hệ thống khách hàng tiềm năng.

• Trực tiếp liên hệ với khách hàng tiềm năng từ hệ thống dữ liệu của công ty hoặc danh sách tự tìm kiếm để giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của công ty.

• Chủ động liên hệ với các khách hàng đang sử dụng sản phẩm dịch vụ để nắm tình hình, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

• Nhanh chóng giải đáp thắc mắc, phàn nàn từ khách hàng và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời.

• Chủ động cung cấp các thông tin về ưu đãi, khuyến mãi đến khách hàng cũ để họ tham khảo và có thể quay lại và tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty.

• Các công việc khác liên quan đến xuất nhập khẩu của công ty.

*Quyền lợi:

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Được cấp phát máy tính, công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay khi ký hợp đồng chính thức và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác;

- Được hưởng thưởng các ngày lễ, tết và chế độ sinh nhật.....đầy đủ.

- Có chế độ đi nghỉ mát hàng năm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ tốt nghiệp các trưởng ĐH, CĐ chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Xuất/Nhập khẩu.

• Có kinh nghiệm, hiểu biết về nghiệp vụ XNK tối thiểu 1 năm

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc và thích ứng tốt với môi trường làm việc

• Kỹ năng tập hợp, quản lý hồ sơ

• Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng hỗ trợ công việc

• Trung thực, nhiệt tình, cầu thị và chịu được áp lực cao.

• Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hải Đa Phương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Hải Đa Phương

