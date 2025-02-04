Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Mẫn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 632 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, kết nối khách hàng, thuyết trình bán hàng, hoàn thiện quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng.

Tư vấn bán hàng tại Showroom, ngoài Showroom, bán hàng theo dự án...

Kinh doanh sản phẩm Xe Tải Thùng, Xe Tải VAN, Xe Ben, Xe Đầu Kéo mới 100% nhãn hiệu: JAC, Dongfeng, FAW, SRM, Wuling, VEAM, VM Motors, Teraco, Chiến Thắng, Kenbo...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên. Ưu tiên: Người đang làm kinh doanh xe tải (vào chính thức không phải qua thử việc)

Từ 25 tuổi trở lên, có sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng, có mong muốn trở thành Sale ô tô chuyên nghiệp

Có khả năng giao tiếp, tự tin, nhanh nhẹn, tương tác tích cực, thân thiện

Trình độ nghề nghiệp: Trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các chứng chỉ đào tạo Kinh doanh, Marketing, Các ngành quản lý, xã hội, truyền thông, công nghệ, kỹ thuật ô tô...

Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đăng thông tin, hình ảnh PR, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên Website và mạng xã hội...

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Mẫn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Phụ cấp ăn trưa + Hoa hồng bán hàng

Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, ý tế, công đoàn đầy đủ

Được hướng dẫn tận tình, trải nghiệm thực tế, nhanh chóng làm việc hiệu quả

Tham giao các khóa đào tạo chuyên môn

Có nhiều cơ hội kiếm tiền, có khách hàng lớn, cơ hội nắm giữ vị trí cao, ổn định

Thưởng lễ, tết, du lịch hàng năm đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Phú Mẫn

