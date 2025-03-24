Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40/11 Cư Xá Lữ Gia, Phuờng 15, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng (các bác sĩ, dược sĩ, trưởng khoa,… trong các bệnh viện và phòng khám).

Quản lý và chăm sóc khách hàng của công ty (khách hàng có sẵn).

Mở rộng thị trường để đạt thành tích thu nhập theo mong muốn.

Làm việc tại: Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực tỉnh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Quan trọng là KHẢ NĂNG: Xét khả năng, không xét “tiêu chí” bằng cấp. (Không nhất thiết là học Dược).

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Vì vậy rất phù hợp với ứng viên chưa tốt nghiệp hoặc mới ra trường muốn thử thách bản thân và không ngại học hỏi để phát triển kỹ năng.

Thích kinh doanh, thích học hỏi và chinh phục để đạt thu nhập cao.

Tại Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thuốc Việt là công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế - dược từ năm 2005 đến nay. Sản phẩm uy tín, chất lượng và có nhiều sản phẩm độc quyền trên thị trường, nên có tính bền vững lâu dài khi các ứng viên chọn hợp tác.

Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn để vững nghề.

Nhân viên có NĂNG LỰC sẽ được ĐÀO TẠO CẤP QUẢN LÝ (Công ty chủ trương đào tạo nhân viên thành Quản lý nên cơ hội thăng tiến cao.)

Khi hoàn thành xuất sắc công việc sẽ được thưởng các chuyến du lịch.

Nghỉ lễ, nghỉ phép và tham gia bảo hiểm xã hội đúng theo quy định của Luật lao động.

Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Tết nguyên đán, Lễ 30/4-1/5, Lễ 2/9…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược phẩm Thuốc Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin