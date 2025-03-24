Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Thuyết phục khách hàng và chốt đơn hàng.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.
Theo dõi và quản lý tiến độ đơn hàng.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến khách hàng.
Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc cao.
Có tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt.
Khả năng xử lý tình huống nhanh nhẹn, linh hoạt.
Am hiểu về thị trường sản xuất, xuất nhập khẩu là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực. Từ 15- 20 Triệu
Thưởng doanh số hấp dẫn.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam

CÔNG TY TNHH SAM Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Long Biên, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

