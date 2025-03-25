Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô 12A, Đường số 9, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Quận Bình Tân

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng, tư vấn, báo giá, làm hợp đồng tất cả các loại máy mà công ty sản xuất: máy phục vụ cho ngành tôn thép: máy cán tôn, máy xà gồ, máy chấn, Palang cổng trục – cầu trục, dây chuyền máy xả băng thép,..

- Theo dõi hợp đồng, cập nhật tiến độ với Khách hàng đến khi hoàn thành và giao máy.

- Theo dõi thanh toán giá trị theo hợp đồng kí kết.

- Liên hệ đơn vị vận chuyển (nếu có) để làm thủ tục giao máy đến Khách hàng

- Phối hợp với các phòng ban khác xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình đưa sản phẩm tới khách hàng.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do cấp trên giao

- Báo cáo kết quả công việc phụ trách.

- Độ tuổi: 23 – 40 tuổi

- Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, ...

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực cơ khí.

- Có tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề, chủ động và có trách nhiệm cao trong công việc

- Giao tiếp thành thạo tiếng Anh là 1 lợi thế.

- Thật thà, năng động, nhiệt tình và cẩn thận trong công việc.

- Làm việc theo đội nhóm , hỗ trợ đồng nghiệp khi cần.

- Tuân thủ theo quy định của công ty trong công việc phụ trách.

Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Sài Gòn

