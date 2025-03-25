Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Thực Phẩm NaNo Right làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 150/21 Nguyễn Hữu Dật, P. Tây Thạnh, Q Tân Phú, TP. HCM. - TP Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các hoạt động tiếp thị, quảng bá sản phẩm

Chăm sóc khách hàng hiện có, xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Thực hiện các hoạt động bán hàng, marketing theo chỉ tiêu được giao

Báo cáo kết quả bán hàng, đề xuất giải pháp cải thiện doanh số cho quản lý

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan đến marketing/ kinh doanh/ kinh tế….

Năng lực : Có kiến thức, nhiệt huyết, đam mê về mảng kinh doanh

Khả năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán, thuyết phục, kỹ năng văn phòng, internet…

Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo sau nhận việc.

Tại Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Thực Phẩm NaNo Right Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng và kiến thức kinh doanh về ngành kinh doanh thực phẩm, hỗ trợ chuyên sâu cho nhân viên chưa có kinh nghiệm.

Lương cứng: 10.000.000đ. + % hoa hồng theo doanh số . ( Thu nhập không giới hạn từ 15tr trở lên )

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn : Lương hàng tháng+thưởng tháng/ thưởng quý.

Đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước BHYT , BHXH

12 ngày phép năm , lễ , tết, ...

Nếu công tác ngoài khu vực TP.HCM. Công ty sẽ chi trả các chi phí phát sinh . Công ty hỗ trợ thêm chi phí công tác và có thể sử dụng xe của công ty để di chuyển

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 –thứ 7 (Sáng 8h00- 12h00, chiều 13h30 – 17h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Thực Phẩm NaNo Right

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin