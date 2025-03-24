Tuyển Nhân viên kinh doanh TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 7 ...và 4 địa điểm khác, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng (sản phẩm viễn thông - công nghệ).
Phát triển doanh thu mới và duy trì doanh thu trên tệp khách hàng cũ.
Tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm, triển lãm, hội chợ liên quan đến ngành viễn thông
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm - sẽ được đào tạo nếu quá trình phỏng vấn thấy phù hợp
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thử việc 6.000.000 – 12.000.000 VND/tháng + Hoa hồng cao
Thu nhập chính thức: 10.000.000 – 40.000.000 VND/ tháng
Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được đào tạo bài bản trong tháng đầu tiên làm việc về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp
Được cấp phát: bảng tên, đồng phục, logo, huy hiệu,...
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
Chính sách phúc lợi tốt: Ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, ma chay,
Cơ hội được thăng tiến lên: trưởng nhóm kinh doanh, giám đốc kinh doanh,...
Thưởng các ngày lễ trong năm: 30/4; 2/9; Ngày thành lập Công ty; Tết dương lịch; Tết nguyên đán...
Thưởng doanh thu Quý, doanh thu năm, thưởng đặc biệt, thưởng đột xuất...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
