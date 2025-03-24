Tuyển Nhân viên kinh doanh TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7 ...và 4 địa điểm khác, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng (sản phẩm viễn thông - công nghệ).

Phát triển doanh thu mới và duy trì doanh thu trên tệp khách hàng cũ.

Tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm, triển lãm, hội chợ liên quan đến ngành viễn thông

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm - sẽ được đào tạo nếu quá trình phỏng vấn thấy phù hợp

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc 6.000.000 – 12.000.000 VND/tháng + Hoa hồng cao

Thu nhập chính thức: 10.000.000 – 40.000.000 VND/ tháng

Thưởng theo doanh số bán hàng và hiệu quả công việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Được đào tạo bài bản trong tháng đầu tiên làm việc về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp

Được cấp phát: bảng tên, đồng phục, logo, huy hiệu,...

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Chính sách phúc lợi tốt: Ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, ma chay,

Cơ hội được thăng tiến lên: trưởng nhóm kinh doanh, giám đốc kinh doanh,...

Thưởng các ngày lễ trong năm: 30/4; 2/9; Ngày thành lập Công ty; Tết dương lịch; Tết nguyên đán...

Thưởng doanh thu Quý, doanh thu năm, thưởng đặc biệt, thưởng đột xuất...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company

