Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại Mặt Trời Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 Lê Thị Hồng Gấm, P Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch của công ty đến khách hàng.

Lập kế hoạch và tổ chức các tour du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ du lịch.

Thực hiện các báo cáo doanh số và hoạt động kinh doanh.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Cập nhật thông tin về các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới và xu hướng thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm du lịch trên/dưới 01 năm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan hoặc các chuyên ngành khác.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, khả năng thuyết phục khách hàng.

Có kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo, các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng làm việc độc lập và chủ động.

Ham học hỏi, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên có đam mê du lịch, có kiến thức về các điểm du lịch trong và ngoài nước.

Sẵn sàng làm việc ngoài giờ nếu cần thiết.

Tại Công ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại Mặt Trời Hoàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Được tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ du lịch chuyên nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội được đi du lịch, trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ của công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến cao trong môi trường làm việc năng động.

Các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại Mặt Trời Hoàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.