Tuyển Nhân viên kinh doanh Hani Beauty & Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Hani Beauty & Clinic
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Trần Quang Diệu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Trực và hỗ trợ khách hàng đến kham khảo sản phẩm yến mạch nguyên chất
Tư vấn thông tin, hỗ trợ khách trải nghiệm sản phẩm
Báo giá bán sỉ và lẻ, đóng gói mang đi cho khách
Nắm bắt các chương trình khuyến mãi, phổ biến cho khách hàng
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cần người tháo vát, chủ động trong công việc, biết phối hợp
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống và ưu tiên làm được cả ngày
Ứng viên xin việc có giấy tờ tuỳ thân rõ ràng.
Tại Hani Beauty & Clinic Thì Được Hưởng Những Gì
Nhận mức độ thu nhập phù hợp năng lực, công sức và có thể thoả thuận tăng thêm
Chế độ đãi ngộ và thưởng hậu hĩnh
Làm từ t2 - t7, được off chủ nhật
Được đăng kí du lịch miễn phí trong và ngoài nước mỗi năm nếu làm việc xuất sắc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hani Beauty & Clinic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
