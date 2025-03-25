Tuyển Nhân viên kinh doanh Hani Beauty & Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Trần Quang Diệu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Trực và hỗ trợ khách hàng đến kham khảo sản phẩm yến mạch nguyên chất

Tư vấn thông tin, hỗ trợ khách trải nghiệm sản phẩm

Báo giá bán sỉ và lẻ, đóng gói mang đi cho khách

Nắm bắt các chương trình khuyến mãi, phổ biến cho khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Cần người tháo vát, chủ động trong công việc, biết phối hợp

Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống và ưu tiên làm được cả ngày

Ứng viên xin việc có giấy tờ tuỳ thân rõ ràng.

Tại Hani Beauty & Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận mức độ thu nhập phù hợp năng lực, công sức và có thể thoả thuận tăng thêm

Chế độ đãi ngộ và thưởng hậu hĩnh

Làm từ t2 - t7, được off chủ nhật

Được đăng kí du lịch miễn phí trong và ngoài nước mỗi năm nếu làm việc xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hani Beauty & Clinic

