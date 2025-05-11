Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vận Tải Quốc Tế SOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vận Tải Quốc Tế SOL
- Hồ Chí Minh: Tân Bình ...và 1 địa điểm khác, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Khai thác, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mới.
Xây dựng kế hoạch phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
Xác định được nhóm khách hàng tìm năng và thực hiện cơ hội đem doanh thu và lợi nhuận về cho bản thân và Công ty.
Chào bán giá cước vận chuyển hàng không và tư vấn các dịch vụ vận chuyển quốc tế.
Chủ động chăm sóc, quản lý, nắm bắt cơ hội, trao đổi thông tin, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và mở rộng tiếp thị khách hàng mới.
Hoàn thành được các mục tiêu và chỉ tiêu doanh thu do Công ty đề ra.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, am hiểu tâm lý khách hàng.
Giọng nói rõ ràng, Tiếng Anh Khá.
Có tinh thần học hỏi, kiên nhẫn và cầu tiến.
Trung thực, linh hoạt, thông minh, nhanh nhẹn.
Có kinh nghiệm ở các vị trí liên quan là lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Vận Tải Quốc Tế SOL Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo kĩ năng bán hàng, nâng cao kiến thức về lĩnh vực logistics.
Cơ hội thăng tiến có lộ trình minh bạch.
Hưởng các quyền lợi (BHYT, BHXH), team building, các hoạt động vui chơi của Công ty.
Thưởng cuối tháng, lễ, Tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Tải Quốc Tế SOL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
