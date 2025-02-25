Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh
- Thừa Thiên Huế:
- 352 Phố Huế, Thành phố Huế
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm danh sách khách hàng tiềm năng trong phạm vi được phân công, liên hệ khách hàng, gặp gỡ khách hàng, và chào bán sản phẩm
Nắm bắt các kiến thức về sản phẩm, về ngành để giới thiệu và giải đáp cho khách hàng.
Lập mục tiêu, kế hoạch bán hàng và triển khai kế hoạch được duyệt
Báo cáo kết quả theo biểu mẫu, phần mềm công ty đang áp dụng
Chịu trách nhiệm trước công ty về các khoản công nợ khách hàng theo vùng đang phụ trách
Các công việc khác theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận
Phối hợp cùng các phòng ban khác để đưa tới Khách hàng trải nghiệm tốt nhất
Hỗ trợ công việc chung trong các sự kiện do công ty tổ chức
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
- Hưởng chế độ của người lao động theo quy định của nhà nước.
- Được đóng BHXH, phụ cấp ăn trưa, xăng xe
- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty (du lịch, dã ngoại 2 lần/năm, thưởng, tham gia các khóa đào tạo từ các chuyên gia nổi tiếng,…)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
