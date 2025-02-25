Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- 352 Phố Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm danh sách khách hàng tiềm năng trong phạm vi được phân công, liên hệ khách hàng, gặp gỡ khách hàng, và chào bán sản phẩm
Nắm bắt các kiến thức về sản phẩm, về ngành để giới thiệu và giải đáp cho khách hàng.
Lập mục tiêu, kế hoạch bán hàng và triển khai kế hoạch được duyệt
Báo cáo kết quả theo biểu mẫu, phần mềm công ty đang áp dụng
Chịu trách nhiệm trước công ty về các khoản công nợ khách hàng theo vùng đang phụ trách
Các công việc khác theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận
Phối hợp cùng các phòng ban khác để đưa tới Khách hàng trải nghiệm tốt nhất
Hỗ trợ công việc chung trong các sự kiện do công ty tổ chức

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Chăm chỉ, nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập: Lương + phụ cấp ăn trưa + thưởng % doanh số KPI phòng kinh doanh (từ 6 triệu - không giới hạn/tháng tùy năng lực)
- Hưởng chế độ của người lao động theo quy định của nhà nước.
- Được đóng BHXH, phụ cấp ăn trưa, xăng xe
- Hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty (du lịch, dã ngoại 2 lần/năm, thưởng, tham gia các khóa đào tạo từ các chuyên gia nổi tiếng,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Xanh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 8 Đường 4A, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

