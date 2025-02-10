Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH NNMSAFETY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH NNMSAFETY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty TNHH NNMSAFETY
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty TNHH NNMSAFETY

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH NNMSAFETY

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khi đi sales sẽ có xe đưa đón của công ty + Điện thoại + thưởng Doanh thu

- Các chế độ khác theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT...)

- Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Du lịch team building hàng năm.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm của công ty.
- Giao dịch và làm việc trực tiếp với các đối tác là các nhà máy sản xuất, doanh nghiệp chế xuất của Hàn Quốc, Nhật Bản
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ khách hàng hiện tại, phát triển các khách hàng theo yêu cầu của Công ty

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu có kinh nghiệm
- Số lượng: 3 Nữ, tốt nghiệp đại học,
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản đều 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).
- Kỹ năng làm việc: Sử dụng tốt các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc văn phòng.

Tại Công Ty TNHH NNMSAFETY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 20 triệu VND
Lương cứng: 8 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH NNMSAFETY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH NNMSAFETY

Công Ty TNHH NNMSAFETY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 14 ngõ 28 Phố Nguyên Hồng - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

