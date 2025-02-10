Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH NNMSAFETY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khi đi sales sẽ có xe đưa đón của công ty + Điện thoại + thưởng Doanh thu - Các chế độ khác theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT...) - Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. - Du lịch team building hàng năm. - Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm của công ty.

- Giao dịch và làm việc trực tiếp với các đối tác là các nhà máy sản xuất, doanh nghiệp chế xuất của Hàn Quốc, Nhật Bản

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ khách hàng hiện tại, phát triển các khách hàng theo yêu cầu của Công ty

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu có kinh nghiệm

- Số lượng: 3 Nữ, tốt nghiệp đại học,

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản đều 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).

- Kỹ năng làm việc: Sử dụng tốt các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc văn phòng.

Tại Công Ty TNHH NNMSAFETY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH NNMSAFETY

