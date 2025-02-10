Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH NNMSAFETY làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH NNMSAFETY
- Hà Nội: Khi đi sales sẽ có xe đưa đón của công ty + Điện thoại + thưởng Doanh thu
- Các chế độ khác theo quy định của nhà nước (BHXH, BHYT...)
- Hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Du lịch team building hàng năm.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên., Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về sản phẩm của công ty.
- Giao dịch và làm việc trực tiếp với các đối tác là các nhà máy sản xuất, doanh nghiệp chế xuất của Hàn Quốc, Nhật Bản
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ khách hàng hiện tại, phát triển các khách hàng theo yêu cầu của Công ty
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Số lượng: 3 Nữ, tốt nghiệp đại học,
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản đều 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).
- Kỹ năng làm việc: Sử dụng tốt các kỹ năng mềm trong môi trường làm việc văn phòng.
Tại Công Ty TNHH NNMSAFETY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH NNMSAFETY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
