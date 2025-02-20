Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRUNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: km3 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu

+Tìm kiếm, tư vấn và bán hàng.

+Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng thông qua các kênh thông tin, mối quan hệ cá nhân.

+Chăm sóc khách hàng sau bán, xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị nâng hạng, dụng cụ cầm tay ( tời, palang, …) .

+Kỹ năng tư vấn và bán hàng hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRUNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRUNG VIỆT

