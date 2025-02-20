Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRUNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRUNG VIỆT
Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: km3 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì, Hà Nội., Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 30 Triệu
+Tìm kiếm, tư vấn và bán hàng.
+Tìm kiếm các khách hàng tiềm năng thông qua các kênh thông tin, mối quan hệ cá nhân.
+Chăm sóc khách hàng sau bán, xây dựng mối quan hệ với khách hàng
Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị nâng hạng, dụng cụ cầm tay ( tời, palang, …) .
+Kỹ năng tư vấn và bán hàng hiệu quả.
+Kỹ năng tư vấn và bán hàng hiệu quả.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRUNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRUNG VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI