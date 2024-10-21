Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐẠI TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 311 Trần Khát Chân, P. Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực phụ tùng ô tô Tiếp cận, tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng. Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu, thị trường, đối thủ cạnh tranh. Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên sinh năm 1998 trở lại Không yêu cầu kinh nghiệm. Nắm vững kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành phụ tùng ô tô

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐẠI TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐẠI TÍN

