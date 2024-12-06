Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NTOP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bá Hiến, Bình Xuyên, Bình Xuyên, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ một cách chính xác và đầy đủ cho khách hàng.

Thực hiện các giao dịch bán hàng, thanh toán và xuất hóa đơn cho khách hàng.

Sắp xếp và trưng bày hàng hóa sao cho bắt mắt và thu hút khách hàng.

Kiểm tra và bảo quản hàng hóa, đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa luôn đầy đủ.

Vệ sinh và giữ gìn vệ sinh cửa hàng, đảm bảo môi trường làm việc sạch sẽ và chuyên nghiệp.

Thực hiện các báo cáo bán hàng và các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của cửa hàng.

Phối hợp với các bộ phận khác trong cửa hàng để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có thái độ tích cực, thân thiện và nhiệt tình với khách hàng.

Có khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống nhanh nhẹn.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Chịu được áp lực công việc cao.

Trung thực, cẩn thận và có khả năng làm việc nhóm.

Có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NTOP Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NTOP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin