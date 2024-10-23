Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM) - KÊNH EXCHANGE làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM) - KÊNH EXCHANGE
Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 22, Century Tower, Times city, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu
• Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm năng.
• Khai thác nhu cầu, tư vấn kế hoạch tài chính tối ưu cho khách hàng.
• Chăm sóc khách hàng trước - trong - sau bán, đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp nhất cho khách hàng.
Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
• Tuổi: 24 - 45 - yêu cầu bắt buộc
• Ưu tiên ứng viên từ 1 năm kinh nghiệm trong các ngành kinh doanh, thị trường, tài chính, bảo hiểm, bất động sản, giáo dục...
• Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
• Tuổi: 24 - 45 - yêu cầu bắt buộc
• Ưu tiên ứng viên từ 1 năm kinh nghiệm trong các ngành kinh doanh, thị trường, tài chính, bảo hiểm, bất động sản, giáo dục...
• Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM) - KÊNH EXCHANGE Thì Được Hưởng Những Gì
• Trợ cấp 3 triệu trong quá trình đào tạo 3 tuần.
• Thu nhập: Từ 14 Triệu + commission
• Cơ hội du lịch trong nước và ngoài nước.
• Thu nhập: Từ 14 Triệu + commission
• Cơ hội du lịch trong nước và ngoài nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM) - KÊNH EXCHANGE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI