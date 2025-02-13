Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần chứng khoán VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Mức lương Từ 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cứng từ 8,000,000 VNĐ. Thu nhập trên 30 triệu + thưởng doanh số, khi trở thành nhân viên chính thức. Hoa hồng cao nhất thị trường lên đến 65%, gấp 3 lần công ty chứng khoán khác Có hỗ trợ dấu thực tập Cơ hội thăng tiến tương xứng với năng lực, không phụ thuộc vào bất kỳ ai Môi trường làm việc năng động thân thiện, đồng nghiệp 9x, Genz Đào tạo, cập nhập kiến thức và kĩ năng xuyên suốt quá trình làm việc Chế độ BHXH, BHYT và đầy đủ các phúc lợi cơ bản khác, Quận 1

Định hướng phát triển thương hiệu cá nhân trở thành chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, thông qua các nền tảng mạng xã hội: Tiktok - Youtube - FB...

Tìm kiếm và xây dựng hệ thống khách hàng cho bản thân

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đầu tư Chứng khoán

Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng

Nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường thông qua Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật

Là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp hoặc mới, đã tốt nghiệp các ngành Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan

Hiểu biết cơ bản về kinh tế và chứng khoán Việt Nam

Ưu tiên có kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán

Có laptop riêng, sẽ được cấp máy khi vào chính thức

Thái độ tích cực, nhanh nhẹn, cầu tiến, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 30 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

