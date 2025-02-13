Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần chứng khoán VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS
- Hồ Chí Minh: Lương cứng từ 8,000,000 VNĐ. Thu nhập trên 30 triệu + thưởng doanh số, khi trở thành nhân viên chính thức. Hoa hồng cao nhất thị trường lên đến 65%, gấp 3 lần công ty chứng khoán khác Có hỗ trợ dấu thực tập Cơ hội thăng tiến tương xứng với năng lực, không phụ thuộc vào bất kỳ ai Môi trường làm việc năng động thân thiện, đồng nghiệp 9x, Genz Đào tạo, cập nhập kiến thức và kĩ năng xuyên suốt quá trình làm việc Chế độ BHXH, BHYT và đầy đủ các phúc lợi cơ bản khác, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu
Định hướng phát triển thương hiệu cá nhân trở thành chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, thông qua các nền tảng mạng xã hội: Tiktok - Youtube - FB...
Tìm kiếm và xây dựng hệ thống khách hàng cho bản thân
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đầu tư Chứng khoán
Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng
Nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường thông qua Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật
Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết cơ bản về kinh tế và chứng khoán Việt Nam
Ưu tiên có kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán
Có laptop riêng, sẽ được cấp máy khi vào chính thức
Thái độ tích cực, nhanh nhẹn, cầu tiến, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI