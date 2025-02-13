Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần chứng khoán VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần chứng khoán VPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Công ty cổ phần chứng khoán VPS
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty cổ phần chứng khoán VPS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lương cứng từ 8,000,000 VNĐ. Thu nhập trên 30 triệu + thưởng doanh số, khi trở thành nhân viên chính thức. Hoa hồng cao nhất thị trường lên đến 65%, gấp 3 lần công ty chứng khoán khác Có hỗ trợ dấu thực tập Cơ hội thăng tiến tương xứng với năng lực, không phụ thuộc vào bất kỳ ai Môi trường làm việc năng động thân thiện, đồng nghiệp 9x, Genz Đào tạo, cập nhập kiến thức và kĩ năng xuyên suốt quá trình làm việc Chế độ BHXH, BHYT và đầy đủ các phúc lợi cơ bản khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Định hướng phát triển thương hiệu cá nhân trở thành chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp, thông qua các nền tảng mạng xã hội: Tiktok - Youtube - FB...
Tìm kiếm và xây dựng hệ thống khách hàng cho bản thân
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đầu tư Chứng khoán
Quản lý các hoạt động liên quan đến giao dịch và tài khoản chứng khoán của khách hàng
Nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường thông qua Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp hoặc mới, đã tốt nghiệp các ngành Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan
Hiểu biết cơ bản về kinh tế và chứng khoán Việt Nam
Ưu tiên có kinh nghiệm giao dịch trên thị trường chứng khoán
Có laptop riêng, sẽ được cấp máy khi vào chính thức
Thái độ tích cực, nhanh nhẹn, cầu tiến, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 30 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần chứng khoán VPS

Công ty cổ phần chứng khoán VPS

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Phạm Ngọc Thạch - Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

