Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phan Chi làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: từ 7 triệu, sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng và phát triển hệ thống khách hàng mới

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của công ty đến với khách hàng

Tiếp nhận và xử lý các phản hồi cũng như các yêu cầu trợ giúp đến từ khách hàng

Hỗ trợ đồng nghiệp khác trong công việc

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Trung thực thật thà, cẩn thận, hòa đồng

Không yêu cầu giới tính

Không yêu cầu kinh nghiệm (có càng tốt, am hiểu về máy tính, cntt là lợi thế)

Tại Công ty TNHH Phan Chi Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 7 triệu VND trở lên

Lương cứng: 7 - 8 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phan Chi

