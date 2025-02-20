Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phan Chi làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Phan Chi
Mức lương
Từ 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: từ 7 triệu, sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty., Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu
Chăm sóc khách hàng cũ, mở rộng và phát triển hệ thống khách hàng mới
Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của công ty đến với khách hàng
Tiếp nhận và xử lý các phản hồi cũng như các yêu cầu trợ giúp đến từ khách hàng
Hỗ trợ đồng nghiệp khác trong công việc
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Trung thực thật thà, cẩn thận, hòa đồng
Không yêu cầu giới tính
Không yêu cầu kinh nghiệm (có càng tốt, am hiểu về máy tính, cntt là lợi thế)
Tại Công ty TNHH Phan Chi Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 7 triệu VND trở lên
Lương cứng: 7 - 8 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phan Chi
