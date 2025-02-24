Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

1. Hà Nội: Tổng kho Thạch Thất, xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, TP HN

2. Hải Phòng: 682 Nguyễn Văn Linh, Quận Lên Chân, TP Hải Phòng

B. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng: là các đơn vị có nhu cầu sử dụng gỗ công nghiệp (Laminate, Cerarl, Compact…): các xưởng mộc, nhà thầu, các đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công nội thất, các công ty thương mại có nhu cầu mua gỗ công nghiệp để xuất khẩu, các nhà máy gia công sản xuất nội thất.

2. Gặp gỡ, tư vấn, chăm sóc khách hàng hiện có của công ty, xây dựng cách thức tiếp cận sâu các công ty Tư vấn thiết kế/nhà thầu nội thất. Làm báo giá, hợp đồng gửi khách hàng, theo dõi công nợ để thu tiền.

3. Nắm rõ thị trường, hàng tuần lập kế hoạch bán hàng để đảm bảo theo chỉ tiêu doanh số. Lên kế hoạch đi thăm khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng.

4. Hàng tuần lập báo cáo công việc với Trường phòng về tình hình bán hàng trong tuần, các thông tin về thị trường cho cấp trên. Đề xuất các sáng kiến nhằm tăng cơ hội bán hàng và chốt số thành công.

5. Phối hợp với phòng kế toán để giám sát các điều khoản hợp đồng đã ký kết với KH, quản lý và thu hồi công nợ khách hàng một cách hiệu quả theo đúng quy định về công nợ.

6. Đảm bảo doanh số bán hàng.

7. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất cho cấp trên theo quy định và thực hiện các công việc khác theo sự phân công.