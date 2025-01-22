Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bao Bì Thông Minh Caile Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 13 Triệu

Mức lương Từ 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Thôn Ngọc Tỉnh, Xã Ngọc Long, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 13 Triệu

Thực hiện các hoạt động, kế hoạch của phòng kinh doanh như tìm kiếm khách hàng, tạo mối quan hệ với khách hàng cũ nhằm tăng doanh thu cho công ty.

Bên cạnh đó Nhân viên kinh doanh còn phải am hiểu về sản phẩm tư vấn cho khách hàng hiểu và lựa chọn, lập bảng báo giá chi tiết, các ưu đãi ( nếu có) để gửi khách hàng;

Thuyết phục khách hàng mua sản phẩm cũng như theo sát quá trình đốc thúc việc ký kết hợp đồng…

Lập báo cáo hiệu quả kinh doanh cho cấp trên;tham gia vào quá trình thanh lý, kết thúc hợp đồng, phối hợp với bộ phận kế toán đốc thúc, giải quyết công nợ

Yêu cầu trình độ: Không yêu cầu

Yêu cầu kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm trở lên

Yêu cầu khác: Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình; Thành thạo ngoại ngữ Tiếng Trung ( nghe, nói , đọc, viết).Đọc hiểu điều khoản hợp đồng kinh tế có yếu tố nước ngoài, có chiến lược quảng cáo, xây dựng hình ảnh công ty rõ ràng, khả năng thuyết phục đàm phán, và xử lý tình huống nhạy bén, có tính kỷ luật cao, am hiểu các phần mềm CRM là một lợi thế, có kỹ năng bán hàng, giao tiếp, quản lý thời gian, và vạch định các kế hoạch cụ thể.

Tại Công Ty TNHH Bao Bì Thông Minh Caile Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương bình quân/ tháng: 13 triệu đồng.

Hưởng chế độ theo quy định của nhà nước

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bao Bì Thông Minh Caile Việt Nam

