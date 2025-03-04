Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hà Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hà Việt
- Hà Nội:
- Tầng 10, toà nhà D10 Lakeview Giảng Võ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Thực hiện các hoạt động kinh Doanh dịch vụ của công ty, cụ thể: dịch vụ booking sân golf, khách sạn, tour golf
Tiếp nhận và thực hiện yêu cầu đặt dịch vụ (booking) từ khách hàng
Liên hệ với đối tác (sân golf, khách sạn.....) đặt booking cho khách hàng theo yêu cầu
Hoàn thiện các công việc liên quan đến booking: xuất hóa đơn cho khách hàng, báo cáo doanh thu....
Báo cáo doanh thu hàng ngày lên hệ thống bán hàng của công ty
Gửi báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng cho BLĐ công ty.
Chăm sóc khách hàng cũ, khai thác và chăm sóc khách hàng mới
Khai thác, phát triển thị trường, phát triển các kênh bán hàng dịch vụ của công ty
Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao
Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác theo yêu cầu cấp trên giao
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên đã từng học chuyên ngành Du lịch, Nhà hàng-Khách sạn
Ưu tiên giao tiếp tiếng Anh cơ bản
Năng động, nhiệt tình, đam mê kiếm tiền
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hà Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ
Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết
Phúc lợi đầy đủ theo chế độ Luật lao động nhà nước: BHXH, BHYT, ...
Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết
Teambuilding du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hà Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
