Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hà Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 10, toà nhà D10 Lakeview Giảng Võ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Thực hiện các hoạt động kinh Doanh dịch vụ của công ty, cụ thể: dịch vụ booking sân golf, khách sạn, tour golf

Tiếp nhận và thực hiện yêu cầu đặt dịch vụ (booking) từ khách hàng

Liên hệ với đối tác (sân golf, khách sạn.....) đặt booking cho khách hàng theo yêu cầu

Hoàn thiện các công việc liên quan đến booking: xuất hóa đơn cho khách hàng, báo cáo doanh thu....

Báo cáo doanh thu hàng ngày lên hệ thống bán hàng của công ty

Gửi báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng cho BLĐ công ty.

Chăm sóc khách hàng cũ, khai thác và chăm sóc khách hàng mới

Khai thác, phát triển thị trường, phát triển các kênh bán hàng dịch vụ của công ty

Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao

Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác theo yêu cầu cấp trên giao

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 1 năm trở lên vị trí tương đương

Ưu tiên đã từng học chuyên ngành Du lịch, Nhà hàng-Khách sạn

Ưu tiên giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Năng động, nhiệt tình, đam mê kiếm tiền

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hà Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 10-15 triệu cơ bản/tháng + thưởng Kpis doanh số theo hiệu quả công việc

Thu nhập từ

Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết

Phúc lợi đầy đủ theo chế độ Luật lao động nhà nước: BHXH, BHYT, ...

Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết

Teambuilding du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Du Lịch Hà Việt

