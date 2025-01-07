Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Icons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Chung Cư EcoDream, Ngõ 300 Đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

• Phát triển và duy trì mối quan hệ khách hàng tại thị trường Hàn Quốc.

• Tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới và tư vấn sản phẩm của công ty.

• Tham gia vào quá trình đàm phán hợp đồng và thương thảo giá với khách hàng.

• Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.

• Theo dõi và phân tích xu hướng thị trường để phát triển chiến lược kinh doanh phù hợp.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng.

• Kỹ năng tiếng Hàn thành thạo (nghe, nói, đọc, viết).

• Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc nhóm.

• Có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Cơ điện hoặc xây dựng.

• Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan.

• Ưu tiên có bằng lái xe ô tô B1,B2…

• Thường xuyên đi công tác.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Icons Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính 8g30 – 17g30 (nghỉ trưa từ 12g00 – 13g00), từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần

- Chế độ: đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định Luật lao động

- Chính sách phúc lợi:

o Trang bị công cụ, thiết bị làm việc

o Thưởng theo năng lực, thưởng tháng lương 13 và thưởng theo doanh thu

o Du lịch hàng năm tùy theo tình hình hoạt động của công ty

o Chế độ khác: theo quy định chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Icons Việt Nam

