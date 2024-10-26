Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa Green Park, số 33 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc lắp đặt, cài đặt và bảo trì máy móc thiết bị;
- Sửa chữa khẩn cấp / đột xuất thiết bị và thực hiện sửa chữa bảo trì theo lịch trình của thiết bị trong quá trình bảo dưỡng;
- Hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị và thực hiện bảo trì và dịch vụ cần thiết;
- Phát hiện sự cố, thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận, kiểm tra và điều chỉnh;
- Thực hiện bảo dưỡng thường xuyên trên máy móc, thiết bị;
- Phát hiện các hoạt động bị lỗi, tài liệu bị lỗi và báo cáo bất kỳ tình huống bất thường nào để giám sát thích hợp;
- Bao gồm cả công việc bảo trì/sửa lỗi cài đặt phần mềm trên các thiết bị;
- Tuân thủ các quy định an toàn và duy trì các khu vực làm việc sạch sẽ và trật tự.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên – có kiến thức về IT helpdesk
- Ưu tiên có kinh nghiệm về thiết bị nha khoa.
- Chăm chỉ, trung thực, linh hoạt trong công việc
- Ưu tiên Tiếng Anh kỹ năng đọc được tài liệu

Tại Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng tuỳ theo năng lực tại thời điểm phỏng vấn
- Thưởng lễ Tết, thưởng tháng lương thứ 13
- Các quyền lợi khác theo luật lao động VN
- Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 (8h – 17h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội

Chi nhánh Công ty TNHH BMS Vina tại Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Green Park, số 33 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội

