Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Bảo Trì thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Green Park, số 33 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện các công việc lắp đặt, cài đặt và bảo trì máy móc thiết bị;

- Sửa chữa khẩn cấp / đột xuất thiết bị và thực hiện sửa chữa bảo trì theo lịch trình của thiết bị trong quá trình bảo dưỡng;

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị và thực hiện bảo trì và dịch vụ cần thiết;

- Phát hiện sự cố, thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận, kiểm tra và điều chỉnh;

- Thực hiện bảo dưỡng thường xuyên trên máy móc, thiết bị;

- Phát hiện các hoạt động bị lỗi, tài liệu bị lỗi và báo cáo bất kỳ tình huống bất thường nào để giám sát thích hợp;

- Bao gồm cả công việc bảo trì/sửa lỗi cài đặt phần mềm trên các thiết bị;

- Tuân thủ các quy định an toàn và duy trì các khu vực làm việc sạch sẽ và trật tự.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên – có kiến thức về IT helpdesk

- Ưu tiên có kinh nghiệm về thiết bị nha khoa.

- Chăm chỉ, trung thực, linh hoạt trong công việc

- Ưu tiên Tiếng Anh kỹ năng đọc được tài liệu

Quyền Lợi

- Lương thưởng tuỳ theo năng lực tại thời điểm phỏng vấn

- Thưởng lễ Tết, thưởng tháng lương thứ 13

- Các quyền lợi khác theo luật lao động VN

- Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 (8h – 17h)

Cách Thức Ứng Tuyển

