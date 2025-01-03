Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Kế - Trang Trí Nội Thất Lê Vin làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - LEVIN BUILDING Lô 6 - 7 J1, đường DD5, khu dân cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng cùng với đội ngũ sale thị trường ngành nội thất văn phòng.

Hỗtrợchămsóccácmốiquanhệkháchhàngtiềmnăngtheoquytrìnhchămsóc.

HỗtrợvớibộphậnKinhdoanhtưvấnvàghinhậnnhucầukháchhàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi 20-24

Sinhviên năm cuốicáctrườngđạihọc,caođẳngchuyênngànhphùhợpvớivịtrí tuyển dụng.

Khôngyêucầukinhnghiệm.

Ưutiênứngviênđịnhhướnggắnbóvớicôngtyđểpháttriểnsựnghiệpbảnthân.

Năngđộng,nhiệthuyết,mongmuốnhọchỏivàcầutiếntrongcôngviệc.

Chấp nhận các bạn sinh viên đợi bằng hoặc đi thực tập có thể đi làm full time.

Tại Công Ty TNHH Thiết Kế - Trang Trí Nội Thất Lê Vin Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng theo % hoa hồng dự án.

Môitrườnglàmviệcnăngđộng,cơhộihọchỏi,thăngtiếntrongcôngviệc.

QuàtặngcácngàyLễvàcácphúclợikháctheoquyđịnhCôngty.

Đượccôngtyđàotạohàngtuầnvềkiếnthứcvàkỹnăngtrong giaotiếpđểtiếp cậnnguồnkháchhàngphùhợpvớilĩnhvựckinhdoanhcủacôngty.

Thamgiacáchoạtđộngchiasẻgắnkếtnộibộvàcộngđồng(NgàyhộiLevin,Teambuilding,...).

Được đào tạo lên để trở thành nhân viên chính thức.

Được cấp dấu mộc, số liệu báo cáo hỗ trợ hoàn thành thực tập.

Thời gian linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế - Trang Trí Nội Thất Lê Vin

