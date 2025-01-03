Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Kế - Trang Trí Nội Thất Lê Vin làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Kế - Trang Trí Nội Thất Lê Vin
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- LEVIN BUILDING Lô 6
- 7 J1, đường DD5, khu dân cư An Sương, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12,Hồ Chí Minh, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng cùng với đội ngũ sale thị trường ngành nội thất văn phòng.
Hỗtrợchămsóccácmốiquanhệkháchhàngtiềmnăngtheoquytrìnhchămsóc.
HỗtrợvớibộphậnKinhdoanhtưvấnvàghinhậnnhucầukháchhàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi 20-24
Sinhviên năm cuốicáctrườngđạihọc,caođẳngchuyênngànhphùhợpvớivịtrí tuyển dụng.
Khôngyêucầukinhnghiệm.
Ưutiênứngviênđịnhhướnggắnbóvớicôngtyđểpháttriểnsựnghiệpbảnthân.
Năngđộng,nhiệthuyết,mongmuốnhọchỏivàcầutiếntrongcôngviệc.
Chấp nhận các bạn sinh viên đợi bằng hoặc đi thực tập có thể đi làm full time.
Tại Công Ty TNHH Thiết Kế - Trang Trí Nội Thất Lê Vin Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng theo % hoa hồng dự án.
Môitrườnglàmviệcnăngđộng,cơhộihọchỏi,thăngtiếntrongcôngviệc.
QuàtặngcácngàyLễvàcácphúclợikháctheoquyđịnhCôngty.
Đượccôngtyđàotạohàngtuầnvềkiếnthứcvàkỹnăngtrong giaotiếpđểtiếp cậnnguồnkháchhàngphùhợpvớilĩnhvựckinhdoanhcủacôngty.
Thamgiacáchoạtđộngchiasẻgắnkếtnộibộvàcộngđồng(NgàyhộiLevin,Teambuilding,...).
Được đào tạo lên để trở thành nhân viên chính thức.
Được cấp dấu mộc, số liệu báo cáo hỗ trợ hoàn thành thực tập.
Thời gian linh hoạt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Kế - Trang Trí Nội Thất Lê Vin
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
