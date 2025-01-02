Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TULI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TULI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TULI
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
CÔNG TY TNHH TULI

Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại CÔNG TY TNHH TULI

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 133/43 Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

1 - Đóng gói & quản lý hàng hóa:
Soạn hàng và đóng gói hàng theo đơn yêu cầu (ngành hàng đồ gia dụng nhà bếp).
Sắp xếp hàng hóa tại kho gọn gàng, khoa học.
Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa.
Làm việc chặt chẽ, cẩn thận với đơn vị vận chuyển.
Đóng gói với lượng đơn hàng đều.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận.
2 - Xử lý hàng hoàn trả & bảo hành:
Kiểm tra, xử lý các đơn hàng hoàn trả ngay khi nhận.
Tiếp nhận, kiểm tra các đơn hàng bảo hành trong ngày.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm trong đóng gói hàng Thương mại điện tử
Có trách nhiệm với công việc
Yêu cầu có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH TULI Thì Được Hưởng Những Gì

Sau 2 tháng thử việc sẽ được ký hợp đồng và đóng bảo hiểm
Hưởng các chế độ phúc lợi của nhà nước
1 năm được tăng lương 1 bậc
Nghỉ lễ theo chế độ nhà nước
Có chế độ thưởng, phụ cấp và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TULI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TULI

CÔNG TY TNHH TULI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 246 liên khu 4-5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

