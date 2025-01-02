Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TULI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 133/43 Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

1 - Đóng gói & quản lý hàng hóa:

Soạn hàng và đóng gói hàng theo đơn yêu cầu (ngành hàng đồ gia dụng nhà bếp).

Sắp xếp hàng hóa tại kho gọn gàng, khoa học.

Kiểm kê, theo dõi số lượng hàng hóa.

Làm việc chặt chẽ, cẩn thận với đơn vị vận chuyển.

Đóng gói với lượng đơn hàng đều.

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận.

2 - Xử lý hàng hoàn trả & bảo hành:

Kiểm tra, xử lý các đơn hàng hoàn trả ngay khi nhận.

Tiếp nhận, kiểm tra các đơn hàng bảo hành trong ngày.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên có kinh nghiệm trong đóng gói hàng Thương mại điện tử

Có trách nhiệm với công việc

Yêu cầu có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH TULI Thì Được Hưởng Những Gì

Sau 2 tháng thử việc sẽ được ký hợp đồng và đóng bảo hiểm

Hưởng các chế độ phúc lợi của nhà nước

1 năm được tăng lương 1 bậc

Nghỉ lễ theo chế độ nhà nước

Có chế độ thưởng, phụ cấp và các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TULI

