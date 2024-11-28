Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LỘC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát công trình, bóc tách khối lượng công việc, lên giá thành
Hỗ trợ thủ tục hồ sơ chào thầu, đầu đấu
Hộ trợ các chủ nhiệm dự án triển khai dự án, giám sát và làm các thủ tục hồ sơ nghiệm thu thanh lý hợp đồng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Độ tuổi: Từ 23-35t trở lên
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Điện – điện tử, Cơ khí động lực...
Kỹ năng máy tính (Work, Excel), đọc hiểu bản vẽ, tài liệu kỹ thuật
Tiếng Anh: tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.
Chủ động, ham học hỏi, chịu khó, nhiệt tình.
Sẵn sàng đi công tác trong nước và hoạt động training ở nước ngoài.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LỘC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực.
Được hưởng các phụ cấp, lương tháng 13, thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của Công ty
Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tăng lương định kỳ theo quy định của Công ty
Được nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động
Được hưởng chế độ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo.
Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại
Tham gia các khóa training của các nhà cung cấp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LỘC
