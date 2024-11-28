Tuyển Điện tử/Phần cứng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát công trình, bóc tách khối lượng công việc, lên giá thành

Hỗ trợ thủ tục hồ sơ chào thầu, đầu đấu

Hộ trợ các chủ nhiệm dự án triển khai dự án, giám sát và làm các thủ tục hồ sơ nghiệm thu thanh lý hợp đồng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Độ tuổi: Từ 23-35t trở lên

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành: Điện – điện tử, Cơ khí động lực...

Kỹ năng máy tính (Work, Excel), đọc hiểu bản vẽ, tài liệu kỹ thuật

Tiếng Anh: tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Chủ động, ham học hỏi, chịu khó, nhiệt tình.

Sẵn sàng đi công tác trong nước và hoạt động training ở nước ngoài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực.

Được hưởng các phụ cấp, lương tháng 13, thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của Công ty

Được tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được tăng lương định kỳ theo quy định của Công ty

Được nghỉ phép theo quy định của Luật Lao động

Được hưởng chế độ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo.

Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại

Tham gia các khóa training của các nhà cung cấp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LỘC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin