Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vsip, Từ Sơn
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Lắp đặt đào tạo và chuyển giao máy đến khách hàng
-Hỗ trợ chuyên gia Hàn Quốc lắp đặt các dự án lớn cho khách hàng
- Sửa chữa, bảo trì máy CNC
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy CNC
- Ưu tiên ứng viên biết giao tiếp đọc hiểu bằng Tiếng Anh
- Có kinh nghiệm gia công lập trình CNC
Tại CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương phụ cấp theo công tác phí từng ngày
- Đóng bảo hiểm Xã hội và hưởng đầy đủ quyền lợi của nhà nước
- Có cơ hội được đi đào tạo ở Hàn Quốc
- Có lương tháng thứ 13 + thưởng doanh số ( 2-3 tháng lương)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
