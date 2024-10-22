Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vsip, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Lắp đặt đào tạo và chuyển giao máy đến khách hàng

-Hỗ trợ chuyên gia Hàn Quốc lắp đặt các dự án lớn cho khách hàng

- Sửa chữa, bảo trì máy CNC

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy CNC

- Ưu tiên ứng viên biết giao tiếp đọc hiểu bằng Tiếng Anh

- Có kinh nghiệm gia công lập trình CNC

Tại CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương phụ cấp theo công tác phí từng ngày

- Đóng bảo hiểm Xã hội và hưởng đầy đủ quyền lợi của nhà nước

- Có cơ hội được đi đào tạo ở Hàn Quốc

- Có lương tháng thứ 13 + thưởng doanh số ( 2-3 tháng lương)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CYBERTECH VIỆT NAM

