Tuyển May mặc/Dệt may/Da Công ty TNHH Vina Korea làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng May mặc/Dệt may/Da Tại Công ty TNHH Vina Korea
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: CN13, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên
Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương Thỏa thuận
Giải quyết các vấn đề về kỹ thuật may trong quá trình may mẫu và sản xuất.
Nhận thông tin đơn hàng từ hàn quốc để làm mẫu
Theo dõi quá trình may mẫu, kiểm tra mẫu sau khi may xong: kiểm thông số, fitting, construction và gửi mẫu cho bên Hàn quốc duyệt
Trong quá trình may mẫu, có vấn đề gì về pattern hay phương pháp may thì báo lại cho bên hàn quốc để xử lý
Làm các báo cáo liên quan và thực hiện theo chỉ thị của quản lý cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tiếng anh 4 kỹ năng
Thành thạo tin học văn phòng
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong công ty may mặc
Thành thạo tin học văn phòng
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong công ty may mặc
Tại Công ty TNHH Vina Korea Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận hấp đẫn
Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định nhà nước, nghỉ chủ nhật ngày lễ tết theo quy định
Phụ cấp xăng xe, nhà ở, hỗ trợ con nhỏ, thâm niên, phí làm hồ sơ
Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định nhà nước, nghỉ chủ nhật ngày lễ tết theo quy định
Phụ cấp xăng xe, nhà ở, hỗ trợ con nhỏ, thâm niên, phí làm hồ sơ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vina Korea
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI