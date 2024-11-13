Tuyển May mặc/Dệt may/Da Công ty TNHH Vina Korea làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: CN13, KCN Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc May mặc/Dệt may/Da Với Mức Lương Thỏa thuận

Giải quyết các vấn đề về kỹ thuật may trong quá trình may mẫu và sản xuất.

Nhận thông tin đơn hàng từ hàn quốc để làm mẫu

Theo dõi quá trình may mẫu, kiểm tra mẫu sau khi may xong: kiểm thông số, fitting, construction và gửi mẫu cho bên Hàn quốc duyệt

Trong quá trình may mẫu, có vấn đề gì về pattern hay phương pháp may thì báo lại cho bên hàn quốc để xử lý

Làm các báo cáo liên quan và thực hiện theo chỉ thị của quản lý cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng anh 4 kỹ năng

Thành thạo tin học văn phòng

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong công ty may mặc

Tại Công ty TNHH Vina Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận hấp đẫn

Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định nhà nước, nghỉ chủ nhật ngày lễ tết theo quy định

Phụ cấp xăng xe, nhà ở, hỗ trợ con nhỏ, thâm niên, phí làm hồ sơ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vina Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.