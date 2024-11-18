Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC

Kỹ sư hệ thống

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 148 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Bảo đảm các hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong quán được bảo trì/sửa chữa kịp thời; cung cấp điện, nước và tất cả các dịch vụ kỹ thuật khác không bị gián đoạn, an toàn và tiết kiệm.
- Vận hành các thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động của quán: âm thanh, ánh sáng, điện thội nội bộ
- Chuẩn bị vật tư thiết bị cần mua để phục vụ cho việc bảo trì/sửa chữa, bao gồm việc lên kế hoạch vật tư, lấy mẫu vật tư, hỗ trợ tìm đơn vị cung cấp.
- Quản lý giám sát công việc của các nhà thầu liên quan đến việc bảo trì/sửa chữa.
- Thực hiện và duy trì các quy định an toàn về môi trường, phòng cháy chữa cháy.
- Thực hiện và duy trì hồ sơ lý lịch máy - thiết bị, quy trình vận hành hệ thống kỹ thuật.
- Theo dõi tình hình tiêu thụ điện, nước, nguyên liệu..., đề xuất phương án điều chỉnh kịp thời.
- Thực hiện các công việc hỗ trợ phòng Vận hành của Quán

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên các chuyên ngành Điện, Điện tử, Điện lạnh...
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Ưu tiên Ứng viên có kinh nghiệm có hiểu biết về hệ thống điện nước dân dụng, điện lạnh, vận hành tòa nhà
- Nam, ưu tiên từ 22 - 40 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 12tr - 15tr/tháng
- Chế độ tiền thưởng và nâng lương: Thưởng tháng lương 13, xét tăng lương 1 năm 1 lần, quà các ngày lễ trong năm
- Đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật quy định
- Du lịch hàng năm.
- Cơ hội làm việc và phát triển trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động và có tính thách thức cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC

CÔNG TY CỔ PHẦN NEW DC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 148 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

