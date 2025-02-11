Tuyển Kỹ sư hệ thống Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Minh Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Minh Quang
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Kỹ sư hệ thống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Minh Quang

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Thỏa thuận

- Làm việc với Chủ đầu tư để nắm bắt nhu cầu và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư về việc đầu tư hệ thống điện cho công trình gồm: Điện chiếu sáng; Điều hòa không khí; PCCC;….
- Khảo sát hiện trường, tính toán thiết kế hệ thống, bảo vệ trước Chủ đầu tư đối với phương án thiết kế đã lập.
- Tính toán khối lượng trên cơ sở Phương án được duyệt, phối hợp bộ phận Vật tư chào giá thực hiện cho Chủ đầu tư;
- Lập kế hoạch, phương án triển khai thi công công trình tối ưu nhất để bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, an toàn và đúng tiến độ;
- Lập tiến độ tổng thể, chi tiết thi công công trình. Tổ chức thi công công trình, giám sát chất lượng và quản lý điều hành các công việc tại công trường, bảo đảm công trình được thi công đúng tiến độ và chất lượng
- Chủ trì các cuộc họp giao ban hàng ngày, hàng tuần. Kiểm tra, đôn đốc các Đội thi công, Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp thực hiện công việc theo đúng hợp đồng, đúng thiết kế, đúng tiến độ. Báo cáo định kỳ biểu mẫu Chi nhánh Công ty quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Minh Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Minh Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng G06 - Tòa nhà The Manor 2 Số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

