Tuyển Kỹ sư hệ thống Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Minh Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Làm việc với Chủ đầu tư để nắm bắt nhu cầu và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư về việc đầu tư hệ thống điện cho công trình gồm: Điện chiếu sáng; Điều hòa không khí; PCCC;….

- Khảo sát hiện trường, tính toán thiết kế hệ thống, bảo vệ trước Chủ đầu tư đối với phương án thiết kế đã lập.

- Tính toán khối lượng trên cơ sở Phương án được duyệt, phối hợp bộ phận Vật tư chào giá thực hiện cho Chủ đầu tư;

- Lập kế hoạch, phương án triển khai thi công công trình tối ưu nhất để bảo đảm chất lượng, tiết kiệm, an toàn và đúng tiến độ;

- Lập tiến độ tổng thể, chi tiết thi công công trình. Tổ chức thi công công trình, giám sát chất lượng và quản lý điều hành các công việc tại công trường, bảo đảm công trình được thi công đúng tiến độ và chất lượng

- Chủ trì các cuộc họp giao ban hàng ngày, hàng tuần. Kiểm tra, đôn đốc các Đội thi công, Nhà thầu phụ, Nhà cung cấp thực hiện công việc theo đúng hợp đồng, đúng thiết kế, đúng tiến độ. Báo cáo định kỳ biểu mẫu Chi nhánh Công ty quy định.