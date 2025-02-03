Tuyển Kỹ sư hệ thống Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện các dự án đầu tư.

- Triển khai thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên, các hạng mục sửa chữa lớn.

- Thực hiện công tác kỹ thuật các các dây chuyền sản xuất, theo dõi máy móc thiết bị và vật tư dự phòng.

- Hỗ trợ công tác mua hàng và bán hàng.

- Tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, thực hiện cải tiến và phát huy sáng kiến.

- Tham gia trong công tác đào tạo nâng bậc, nâng cao tay nghề cho công nhân vận hành.

- Tham gia xây dựng và áp dụng các hệ thông quản lý. Thực hiện các quy trình/chính sách an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.

- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.