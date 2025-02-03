Tuyển Kỹ sư hệ thống Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa
- Đồng Nai: Đường số 5, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các dự án đầu tư.
- Triển khai thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên, các hạng mục sửa chữa lớn.
- Thực hiện công tác kỹ thuật các các dây chuyền sản xuất, theo dõi máy móc thiết bị và vật tư dự phòng.
- Hỗ trợ công tác mua hàng và bán hàng.
- Tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, thực hiện cải tiến và phát huy sáng kiến.
- Tham gia trong công tác đào tạo nâng bậc, nâng cao tay nghề cho công nhân vận hành.
- Tham gia xây dựng và áp dụng các hệ thông quản lý. Thực hiện các quy trình/chính sách an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy hóa chất.
Tại Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
