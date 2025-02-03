Tuyển Kỹ sư hệ thống Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư hệ thống Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa

Kỹ sư hệ thống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 5, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các dự án đầu tư.
- Triển khai thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên, các hạng mục sửa chữa lớn.
- Thực hiện công tác kỹ thuật các các dây chuyền sản xuất, theo dõi máy móc thiết bị và vật tư dự phòng.
- Hỗ trợ công tác mua hàng và bán hàng.
- Tham gia nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, thực hiện cải tiến và phát huy sáng kiến.
- Tham gia trong công tác đào tạo nâng bậc, nâng cao tay nghề cho công nhân vận hành.
- Tham gia xây dựng và áp dụng các hệ thông quản lý. Thực hiện các quy trình/chính sách an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành hóa.
- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy hóa chất.

Tại Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa

Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 5, khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

