Tuyển Kỹ sư hệ thống NetNam Corp làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Cấu hình, cài đặt và kiểm tra thiết bị mạng liên quan tới:

• Dịch vụ đường truyền: Internet (DIA, FTTx, Transit..), Metronet…

• Dịch vụ Managed Service – quản trị hệ thống

• Dịch vụ SI – tích hợp hệ thống (Firewall, Router, Switch, WiFi, Server…)

2. Chăm sóc KH trong quá trình sử dụng dịch vụ

• Giải đáp thắc mắc, xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến các dịch vụ mạng.

• Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ một cách hiệu quả.

3. Các công việc khác

• Tham gia các dự án cải tiến, phát triển dịch vụ

• Nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng