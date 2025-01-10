Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty TNHH Aekyung Special Paint Hà Nội – Chi Nhánh Miền Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 600 - 1,000 USD

Mức lương 600 - 1,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 2 Khu công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Bạn sẽ là một phần không thể thiếu trong đội ngũ nhân viên kỹ thuật mới của công ty. Công việc của bạn bao gồm:

- Thực hiện các thí nghiệm, phân tích dữ liệu, và xây dựng báo cáo chi tiết về kết quả nghiên cứu.

- Đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm mới, từ khâu ý tưởng đến sản xuất hàng loạt.

- Tìm hiểu nguyên nhân và cải tiến lỗi của sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm

- Hỗ trợ sản xuất khi có yêu cầu

- Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên

Với Mức Lương 600 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa học, sinh học, thực phẩm.

- Có kiến thức cơ bản về hóa học, đặc biệt là lĩnh vực sơn.

- Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Hoan nghênh cả các bạn sinh viên mới ra trường và những người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hóa.

- Tiếng Anh giao tiếp (ưu tiên người biết tiếng Hàn)

- Ứng viên Nộp CV tiếng Việt và tiếng Anh (nêu rõ quá trình làm việc, nội dung công việc, kinh nghiệm, mức lương mong muốn)

Tại Công Ty TNHH Aekyung Special Paint Hà Nội – Chi Nhánh Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Aekyung Special Paint Hà Nội – Chi Nhánh Miền Nam

