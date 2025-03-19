Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty CP Điện Tử G8 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty CP Điện Tử G8
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thủy Xuân Tiên
- Chương Mỹ
- Hà Nội, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Chuẩn bị khuôn, jig, máy móc sẵn sàng theo yêu cầu sản xuất.
Kiểm tra tất cả máy móc dụng cụ sản xuất theo checksheet hàng ngày.
Khắc phục sự cố máy móc, lỗi sản phẩm trong quá trình sản xuất
Theo dõi ghi chép quá trình thay khuôn, thay đổi nhựa, thay đổi model, theo dõi nhựa phế.
Theo dõi ghi chép thời gian dừng máy do phát sinh lỗi.
Bảo dưỡng vệ sinh kiểm tra khuôn, máy móc dụng cụ theo yêu cầu
Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 7
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật, Cơ khí,...
Có hiểu biết về cơ khí, khuôn mẫu, máy ép nhựa,…
Thành thạo phần mềm thiết kế cơ khí (Autocad, solidworks,…) là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên chấp nhận ở lại Nhà máy nếu được yêu cầu. Nhà máy bố trí chỗ ở miễn phí.
Có hiểu biết về cơ khí, khuôn mẫu, máy ép nhựa,…
Thành thạo phần mềm thiết kế cơ khí (Autocad, solidworks,…) là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên chấp nhận ở lại Nhà máy nếu được yêu cầu. Nhà máy bố trí chỗ ở miễn phí.
Tại Công Ty CP Điện Tử G8 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 7 triệu (hoặc thỏa thuận) + p/c ăn trưa.
Được thưởng tháng lương 13 + các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty.
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy chế Công ty và Pháp luật lao động hiện hành.
Xét tăng lương hàng năm.
Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội và chỗ ở tại Nhà máy (nếu CBNV có nhu cầu)
Nghỉ mát 1 năm / lần theo chế độ phúc lợi Công ty.
Được thưởng tháng lương 13 + các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty.
Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy chế Công ty và Pháp luật lao động hiện hành.
Xét tăng lương hàng năm.
Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội và chỗ ở tại Nhà máy (nếu CBNV có nhu cầu)
Nghỉ mát 1 năm / lần theo chế độ phúc lợi Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Điện Tử G8
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI