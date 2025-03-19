Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty CP Điện Tử G8 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thủy Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Chuẩn bị khuôn, jig, máy móc sẵn sàng theo yêu cầu sản xuất.

Kiểm tra tất cả máy móc dụng cụ sản xuất theo checksheet hàng ngày.

Khắc phục sự cố máy móc, lỗi sản phẩm trong quá trình sản xuất

Theo dõi ghi chép quá trình thay khuôn, thay đổi nhựa, thay đổi model, theo dõi nhựa phế.

Theo dõi ghi chép thời gian dừng máy do phát sinh lỗi.

Bảo dưỡng vệ sinh kiểm tra khuôn, máy móc dụng cụ theo yêu cầu

Làm việc giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 7

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật, Cơ khí,...

Có hiểu biết về cơ khí, khuôn mẫu, máy ép nhựa,…

Thành thạo phần mềm thiết kế cơ khí (Autocad, solidworks,…) là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên chấp nhận ở lại Nhà máy nếu được yêu cầu. Nhà máy bố trí chỗ ở miễn phí.

Tại Công Ty CP Điện Tử G8 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7 triệu (hoặc thỏa thuận) + p/c ăn trưa.

Được thưởng tháng lương 13 + các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty.

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy chế Công ty và Pháp luật lao động hiện hành.

Xét tăng lương hàng năm.

Có xe đưa đón từ nội thành Hà Nội và chỗ ở tại Nhà máy (nếu CBNV có nhu cầu)

Nghỉ mát 1 năm / lần theo chế độ phúc lợi Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Điện Tử G8

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin