Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 39 đường số 4, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp đặt hệ thống máy nén khí, máy sấy khí tại các nhà máy công nghiệp.

Vận hành chạy thử hệ thống khí nén sau khi lắp đặt

Kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục sự cố máy

Thực hiện công việc bảo trì, bảo dưỡng những thiết bị đã cung cấp

Ghi nhận ý kiến, phản hồi của khách hàng và lập báo cáo

Có hiểu biết về lắp điện, nếu chưa có kinh nghiệm lắp đặt hệ thống sẽ được đào tạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - Có sức khoẻ tốt

Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng ngành kỹ thuật

Chịu khó trong công việc, chấp nhận tăng ca

Có kinh nghiệm làm việc đúng chuyên ngành là một lợi thế

Có khả năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Căn bản + phụ cấp + tính tăng ca theo quy định của Nhà nước

Người lao động được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật hiện hành

Được thưởng vào các dịp Lễ, Tết

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty

Lương tháng 13

Được xét tăng lương, thưởng hàng năm tùy theo năng lực bản thân, có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.

Thưởng thâm niên, thưởng làm việc hiệu quả

Cấp phát đồng phục theo quy định

Du lịch công ty hàng năm và có phép năm theo quy định

Đi làm việc hàng ngày bằng xe ô tô của công ty

Được đào tạo chuyên môn từ chính hãng Hitachi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN

