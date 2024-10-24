Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 39 đường số 4, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Lắp đặt hệ thống máy nén khí, máy sấy khí tại các nhà máy công nghiệp. Vận hành chạy thử hệ thống khí nén sau khi lắp đặt Kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục sự cố máy Thực hiện công việc bảo trì, bảo dưỡng những thiết bị đã cung cấp Ghi nhận ý kiến, phản hồi của khách hàng và lập báo cáo Có hiểu biết về lắp điện, nếu chưa có kinh nghiệm lắp đặt hệ thống sẽ được đào tạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam - Có sức khoẻ tốt Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng ngành kỹ thuật Chịu khó trong công việc, chấp nhận tăng ca Có kinh nghiệm làm việc đúng chuyên ngành là một lợi thế Có khả năng làm việc nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Căn bản + phụ cấp + tính tăng ca theo quy định của Nhà nước Người lao động được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật hiện hành Được thưởng vào các dịp Lễ, Tết Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty Lương tháng 13 Được xét tăng lương, thưởng hàng năm tùy theo năng lực bản thân, có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp. Thưởng thâm niên, thưởng làm việc hiệu quả Cấp phát đồng phục theo quy định Du lịch công ty hàng năm và có phép năm theo quy định Đi làm việc hàng ngày bằng xe ô tô của công ty Được đào tạo chuyên môn từ chính hãng Hitachi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 204/27 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Quận 2, HCM

