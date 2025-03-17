Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XE NÂNG TRUNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XE NÂNG TRUNG NAM
Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 56/5 Bùi Công Trừng, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM, Hóc Môn
- Miền Nam
- Bình Dương, Huyện Hóc Môn
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
Sửa chữa động cơ đốt trong hoặc thiết bị cơ khí, hàn gò, tiện hay bào,...
Sửa chữa khắc phục những hư hỏng liên quan đến các bộ phận cơ khí
Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng xe nâng
Thực hiện các công việc thay thế phụ tùng xe nâng
Hoặc sửa chữa board mạch điện tử, board công suất...
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong các ngành ô tô, cơ khí, máy móc, hàn, tiện...
Kinh nghiệm sửa chữa board mạch điện tử hoặc xe nâng, hàn điện MIG là lợi thế.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp đặt linh kiện xe nâng, hoặc đã từng làm trong các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô là lợi thế.
Giao tiếp lễ phép, lịch sự, đạo đức tốt.
Kinh nghiệm sửa chữa board mạch điện tử hoặc xe nâng, hàn điện MIG là lợi thế.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp đặt linh kiện xe nâng, hoặc đã từng làm trong các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô là lợi thế.
Giao tiếp lễ phép, lịch sự, đạo đức tốt.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XE NÂNG TRUNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 8 đến 14 triệu tùy theo năng lực
Tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ phép năm
Phụ cấp công việc tùy theo quy định công ty
Được làm việc trong môi trường năng động, hòa nhã, thân thiện
Cơ hội được học hỏi chuyên môn cao
Tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ phép năm
Phụ cấp công việc tùy theo quy định công ty
Được làm việc trong môi trường năng động, hòa nhã, thân thiện
Cơ hội được học hỏi chuyên môn cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XE NÂNG TRUNG NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI