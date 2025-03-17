Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XE NÂNG TRUNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 56/5 Bùi Công Trừng, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM, Hóc Môn - Miền Nam - Bình Dương, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Sửa chữa động cơ đốt trong hoặc thiết bị cơ khí, hàn gò, tiện hay bào,...

Sửa chữa khắc phục những hư hỏng liên quan đến các bộ phận cơ khí

Sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng xe nâng

Thực hiện các công việc thay thế phụ tùng xe nâng

Hoặc sửa chữa board mạch điện tử, board công suất...

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong các ngành ô tô, cơ khí, máy móc, hàn, tiện...

Kinh nghiệm sửa chữa board mạch điện tử hoặc xe nâng, hàn điện MIG là lợi thế.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực lắp đặt linh kiện xe nâng, hoặc đã từng làm trong các hãng sản xuất, lắp ráp ô tô là lợi thế.

Giao tiếp lễ phép, lịch sự, đạo đức tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XE NÂNG TRUNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 8 đến 14 triệu tùy theo năng lực

Tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ phép năm

Phụ cấp công việc tùy theo quy định công ty

Được làm việc trong môi trường năng động, hòa nhã, thân thiện

Cơ hội được học hỏi chuyên môn cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XE NÂNG TRUNG NAM

