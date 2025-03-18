Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 đường 52, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia khảo sát, thi công, thiết kế và nghiệm thu công trình.
Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới,
Bảo trì, bảo hành hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, sau bán hàng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng các ngành điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, cơ điện tử…
Ưu tiên ứng viên có từ 6 tháng-1 năm kinh nghiệm (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Ưu tiên người có kinh nghiệm lắp đặt Hệ thống Camera, Thiết bị an ninh, cổng dò kim loại...
Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe B2

Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Được đào tạo, có cơ hội nâng cao kiến thức về sản phẩm và kỹ năng nghề nghiệp.
Cơ hội tiếp nhận các vị trí Quản lý từ trưởng nhóm trở lên
Được hưởng các chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định của công ty:
Được đóng BHXH ngay sau khi kí HĐLĐ chính thức.
Thưởng các dịp lễ tết, du lịch trong và ngoài ngước.
Được công ty cung cấp trang thiết bị và các công cụ làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam

Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ XNK HPT Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 162 Chu Văn An Phường 26 Quận Bình Thạnh HCM

